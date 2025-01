сегодня



Новое видео LÖANSHARK



"Another Man In The Trunk", новое видео LÖANSHARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "No Sins To Confess", релиз которого намечен на 14 февраля:



“Electric Shockin’ Waves”

“Machine Gunner”

“The City Goes Fast”

“Another Man In The Trunk”

“Backstabber”

“Wet N’ Wild”

“Midnight Shooter”

“Bad Guys Don’t Lose”

“Open Fire”

“Heavy Metal Addicts”







