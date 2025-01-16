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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*EXODUS меняют нового на старого 39
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LÖanshark

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|||| сегодня

Новое видео LÖANSHARK



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"Another Man In The Trunk", новое видео LÖANSHARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "No Sins To Confess", релиз которого намечен на 14 февраля:

“Electric Shockin’ Waves”
“Machine Gunner”
“The City Goes Fast”
“Another Man In The Trunk”
“Backstabber”
“Wet N’ Wild”
“Midnight Shooter”
“Bad Guys Don’t Lose”
“Open Fire”
“Heavy Metal Addicts”




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 янв 2025
m
michael777
А ведь весьма неплохо!

просмотров: 88

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