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TUOMAS HOLOPAINEN об искусственном интеллекте



TUOMAS HOLOPAINEN принял участие в дискуссии об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для создания музыки. На вопрос Sysimedia, полезна эта технология или опасна, он ответил:



«Мы будем внимательно следить за развитием событий, и, возможно, некоторые вещи мы сможем использовать в своих интересах. ИИ — определённо обоюдоострый меч, у этой технологии большой потенциал, но есть и некоторые опасные элементы, но никто на самом деле не знает, что произойдёт дальше. Поэтому мы должны внимательно следить за развитием событий и адаптироваться. Вот, пожалуй, и всё, что я могу сказать по этому поводу».



Размышляя о двух интерактивных мероприятиях NIGHTWISH в мае 2021 года, которые собрали 150 000 зрителей, установив рекорд самого большого платного виртуального концерта в истории Финляндии, Tuomas добавил:



«Каким бы интересным ни был виртуальный концерт, нет ничего лучше живой музыки, присутствия в зале и ощущение давление звука в груди, быть там с остальными людьми и видеть группу вживую — они прямо перед вами. Я не думаю, что это когда-нибудь изменится».



На вопрос о том, что он думает о шоу аватаров «ABBA Voyage» в Лондоне, которое стало очень прибыльным после дебюта в мае 2022 года, он ответил:



«Я слышал, что это невероятно. Я его не видел, но все говорят, что это просто чудо техники. Так что ничего плохого в этом нет — просто развлечение для людей».



На вопрос о том, не думает ли он, что в будущем мы увидим аватары NIGHTWISH, Tuomas рассмеялся и ответил:



«Мне нравится, как это звучит. Может быть. А может, и нет. Я понятия не имею».







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