15 авг 2024



TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений с уткой, как у меня!»



TUOMAS HOLOPAINEN в недавнем интервью Tuonela ответил на вопрос о том, каковы шансы на второй сольный альбом:



«Не так давно у меня появилась идея — в некотором роде музыкальная идея, которая меня очень взволновала. И я подумал, что мы не можем сделать это с AURI, и мы не можем сделать это с NIGHTWISH тоже. Так что, возможно, в будущем у меня появится ещё один сольный проект. Я не знаю. Пока ещё очень рано об этом говорить, но может быть. После того как я закончил работу над "Scrooge" 10 лет назад, я думал, что это на один раз. "Больше никогда. Мне не нужно записываться ещё раз". Но если появится идея, которая не подходит для AURI или NIGHTWISH, возможно, мне придётся снова заняться сольным творчеством. Обе группы настолько разнообразны в музыкальном плане, что с ними можно сделать практически всё. Но если тема будет такой, к которой другие участники группы не смогут отнестись с пониманием, тогда мне, возможно, придётся обратиться к сольному творчеству. Так и случилось со "Scrooge". У участников NIGHTWISH нет таких близких отношений с уткой, как у меня. [Смеётся]. Поэтому мне пришлось заняться этим сольно».



У вас будет перерыв в гастролях, но я всегда очень хотела услышать этот альбом в живом исполнении. Есть ли такая возможность?



«Я не знаю. Это был бы интересный опыт. Я знаю, что у этого альбома уже есть некоторый культовый статус и что он будет иметь успех. Но в данный момент я об этом не думаю. Но я научился никогда не говорить "никогда". Так что посмотрим. Меня несколько раз просили исполнить весь альбом, даже на главной сцене рок-н-ролльного фестиваля в субботу вечером. Думаю, что это вряд ли сработало бы, но нужно подождать и посмотреть, что получится».







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