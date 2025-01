сегодня



Новая песня GREAT AMERICAN GHOST



“Echoes Of War”, новая песня группы GREAT AMERICAN GHOST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Tragedy Of The Commons, выходящего 31 января на SharpTone Records:



“Kerosene”

“Echoes Of War”

“Lost In The Outline”

“Forsaken”

“Ghost In Flesh”

“Writhe”

“Genocide”

“Hymn Of Decay”

“Chapel Paralysis”

“Reality//Relapse”

“God Is A Loaded Gun”











