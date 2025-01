10 янв 2025



Новое видео VACUOUS



"In His Blood", новое видео группы VACUOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In His Blood, выходящего 28 февраля:



"In His Blood"

"Stress Position"

"Hunger"

"Flesh Parade"

"Public Humiliation"

"Contraband"

"Immersion"

"No Longer Human"

Pre-order the album on LP/CD/Digital





