сегодня



Новая песня VACUOUS



"Contraband", новая песня группы VACUOUS, доступна ниже. Она взята из альбома In His Blood, выходящего 28 февраля:



"In His Blood"

"Stress Position"

"Hunger"

"Flesh Parade"

"Public Humiliation"

"Contraband"

"Immersion"

"No Longer Human" https://vacuousdeath.bandcamp.com/album/dreams-of-dysphoria







