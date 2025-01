сегодня



Музыканты MAYHEM, RAGNAROK в HELVITNIR



"Throes Of Transformation", новая песня группы HELVITNIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wolves Of The Underworld, выход которого запланирован на 14 марта на Dusktone:



“Throes Of Transformation”

“Black Flame Triad”

“Helvitnir”

“Void Of Emptiness”

“Imagery Of Deceit”

“Odinsbane”

“Dread Biter”

“Helheim’s Throne”

“Draugr”



Состав:



Hellhammer - Drums

Ihizahg - Guitars

Bjarkan - Guitars

Hellcommander Vargblod - Bass, Vocals











