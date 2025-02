сегодня



Новая песня HELVITNIR



“Void Of Emptiness”, новая песня группы HELVITNIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wolves Of The Underworld, выход которого запланирован на 14 марта на Dusktone:



“Throes Of Transformation”

“Black Flame Triad”

“Helvitnir”

“Void Of Emptiness”

“Imagery Of Deceit”

“Odinsbane”

“Dread Biter”

“Helheim’s Throne”

“Draugr”



Состав:



Hellhammer - Drums

Ihizahg - Guitars

Bjarkan - Guitars

Hellcommander Vargblod - Bass, Vocals https://helvitnir.com/







