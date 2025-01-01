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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
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Christian Mistress

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|||| сегодня

Новое видео CHRISTIAN MISTRESS



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Mythmaker, новое видео CHRISTIAN MISTRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Children Of The Earth, релиз которого намечен на 28 февраля:

01. City Of Gold
02. Voiceless
03. Demon's Night
04. Love Of The World
05. Mythmaker
06. Death Blade
07. Lake Of Memory
08. Shadow




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