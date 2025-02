сегодня



Новая песня CHRISTIAN MISTRESS



Lake Of Memory, новая песня CHRISTIAN MISTRESS, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Children Of The Earth, релиз которого намечен на 28 февраля:



01. City Of Gold

02. Voiceless

03. Demon's Night

04. Love Of The World

05. Mythmaker

06. Death Blade

07. Lake Of Memory

08. Shadow http://www.christianmistress.com/







+0 -0



просмотров: 99