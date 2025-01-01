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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 278
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Christian Mistress

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|||| сегодня

Новая песня CHRISTIAN MISTRESS



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Lake Of Memory, новая песня CHRISTIAN MISTRESS, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Children Of The Earth, релиз которого намечен на 28 февраля:

01. City Of Gold
02. Voiceless
03. Demon's Night
04. Love Of The World
05. Mythmaker
06. Death Blade
07. Lake Of Memory
08. Shadow




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