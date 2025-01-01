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ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
278
Лидер SEPULTURA хочет братьев
221
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
56
все новости группы
Christian Mistress
США
-
http://www.christianmistress.com/
Myspace:
http://myspace.com/christianmistress
VK.com:
https://www.instagram.com/christianmistress/
Facebook:
https://www.facebook.com/ChristianMistress/
9 фев 2025
:
Новая песня CHRISTIAN MISTRESS
20 янв 2025
:
Новое видео CHRISTIAN MISTRESS
10 сен 2015
:
Новый альбом CHRISTIAN MISTRESS доступен для прослушивания
2 сен 2015
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Новая песня CHRISTIAN MISTRESS
18 авг 2015
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Новое видео CHRISTIAN MISTRESS
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Новая песня CHRISTIAN MISTRESS
19 май 2015
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8 мар 2012
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2 мар 2012
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Новый альбом CHRISTIAN MISTRESS
сегодня
Новая песня CHRISTIAN MISTRESS
Lake Of Memory, новая песня CHRISTIAN MISTRESS, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Children Of The Earth, релиз которого намечен на 28 февраля:
01. City Of Gold
02. Voiceless
03. Demon's Night
04. Love Of The World
05. Mythmaker
06. Death Blade
07. Lake Of Memory
08. Shadow
http://www.christianmistress.com/
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