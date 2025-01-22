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*Видео с текстом от DESTINITY 191
*Умер Джон Сайкс 92
*EXODUS меняют нового на старого 54
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Hangman's Chair

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|||| сегодня

Новое видео HANGMAN'S CHAIR



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"In Disguise", новое видео HANGMAN'S CHAIR, доступно для просмотра ниже.

HANGMAN'S CHAIR Launch New Single




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22 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
о, фотка на фоне прикольного дома, Рикардо Бофилл рулит

просмотров: 161

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