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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 199
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
[= ||| все новости группы



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Hangman's Chair

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|||| сегодня

Новая песня HANGMAN'S CHAIR



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Healed?, новое видео HANGMAN'S CHAIR, доступно для просмотра ниже.




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