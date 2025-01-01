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*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 43
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Candice Night

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Страна
United KingdomВеликобритания
Сайт
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|||| 29 янв 2025

RITCHIE BLACKMORE в гостях у CANDICE NIGHT



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"Angel And Jezebel" (rock version), новая песня группы CANDICE NIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sea Glass", выход которого запланирован на 25 апреля на earMUSIC:

01. Sea Glass
02. Unsung Hero (She'll Never Tell)
03. The Line Between
04. Angel And Jezebel (Rock Version)
05. Promise Me
06. Dark Carnival
07. The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore)
08. When I Want To Fly
09. Another Day
10. Nature Boy
11. Angel And Jezebel (Country Version)




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