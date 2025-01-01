29 янв 2025



RITCHIE BLACKMORE в гостях у CANDICE NIGHT



"Angel And Jezebel" (rock version), новая песня группы CANDICE NIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sea Glass", выход которого запланирован на 25 апреля на earMUSIC:



01. Sea Glass

02. Unsung Hero (She'll Never Tell)

03. The Line Between

04. Angel And Jezebel (Rock Version)

05. Promise Me

06. Dark Carnival

07. The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore)

08. When I Want To Fly

09. Another Day

10. Nature Boy

11. Angel And Jezebel (Country Version)







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