Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилос... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
[= ||| все новости группы



*

Candice Night

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня CANDICE NIGHT



zoom
The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore), новая песня CANDICE NIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sea Glass", выход которого запланирован на 25 апреля на earMUSIC:

01. Sea Glass
02. Unsung Hero (She'll Never Tell)
03. The Line Between
04. Angel And Jezebel (Rock Version)
05. Promise Me
06. Dark Carnival
07. The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore)
08. When I Want To Fly
09. Another Day
10. Nature Boy
11. Angel And Jezebel (Country Version)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом