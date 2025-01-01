The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore), новая песня CANDICE NIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sea Glass", выход которого запланирован на 25 апреля на earMUSIC:
01. Sea Glass
02. Unsung Hero (She'll Never Tell)
03. The Line Between
04. Angel And Jezebel (Rock Version)
05. Promise Me
06. Dark Carnival
07. The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore)
08. When I Want To Fly
09. Another Day
10. Nature Boy
11. Angel And Jezebel (Country Version)
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