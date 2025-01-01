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Новая песня CANDICE NIGHT



The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore), новая песня CANDICE NIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sea Glass", выход которого запланирован на 25 апреля на earMUSIC:



01. Sea Glass

02. Unsung Hero (She'll Never Tell)

03. The Line Between

04. Angel And Jezebel (Rock Version)

05. Promise Me

06. Dark Carnival

07. The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore)

08. When I Want To Fly

09. Another Day

10. Nature Boy

11. Angel And Jezebel (Country Version) https://www.candice-night.com/







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