сегодня



Новая песня ADE



“Ad Bestias!”, новая песня ADE, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома Supplicium, выходящего 14 марта на Time To Kill Records:



“Ave Dis Pater”

“Burnt Before Gods”

“Ad Bestias!”

“Let There Be Oblivion”

“Vinum”

“Patibula”

“Quartered By Chariots”

“Oderint Dum Metuant”

“From Fault To Disfigurement”

“Taedium Vivere” https://adelegions.bandcamp.com/







( 4 ) просмотров: 151