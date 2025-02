сегодня



TOWER готовят альбом



TOWER сообщили о том, что в этом году состоится релиз нового альбома, получившего название Let There Be Dark, а премьера первого сингла, “Under The Chapel”, намечена на 21 февраля:



“Under The Chapel”

“Let There Be Dark”

“Holy Water”

“And I Cry”

“The Well Of Souls”

“Book Of The Hidden”

“Legio X Fretensis”

“Iron Clad”

“Don’t You Say”

“The Hammer” https://towernyc.bandcamp.com/releases





