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*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 56
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Tower

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|||| сегодня

TOWER готовят альбом



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TOWER сообщили о том, что в этом году состоится релиз нового альбома, получившего название Let There Be Dark, а премьера первого сингла, “Under The Chapel”, намечена на 21 февраля:

“Under The Chapel”
“Let There Be Dark”
“Holy Water”
“And I Cry”
“The Well Of Souls”
“Book Of The Hidden”
“Legio X Fretensis”
“Iron Clad”
“Don’t You Say”
“The Hammer”



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