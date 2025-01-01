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ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
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Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
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METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
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56
все новости группы
Tower
США
-
https://towernyc.bandcamp.com/releases
Facebook:
https://www.facebook.com/TOWERnyc
11 фев 2025
:
TOWER готовят альбом
31 окт 2019
:
Новый альбом TOWER выйдет в 2020
3 ноя 2016
:
Новое видео TOWER
30 окт 2016
:
Новые песни TOWER
4 окт 2016
:
Новая песня TOWER
сегодня
TOWER готовят альбом
TOWER сообщили о том, что в этом году состоится релиз нового альбома, получившего название Let There Be Dark, а премьера первого сингла, “Under The Chapel”, намечена на 21 февраля:
“Under The Chapel”
“Let There Be Dark”
“Holy Water”
“And I Cry”
“The Well Of Souls”
“Book Of The Hidden”
“Legio X Fretensis”
“Iron Clad”
“Don’t You Say”
“The Hammer”
https://towernyc.bandcamp.com/releases
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Сообщений нет