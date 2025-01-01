×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!»
230
У KING DIAMOND есть целых десять песен
59
EKTOMORF выступят в России в мае
38
Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER
27
GENE SIMMONS: «Рок не в моде»
23
SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он...
22
Новый альбом SAOR доступен для прослушивания
16
Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0...
15
GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутыл...
14
Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!»
230
У KING DIAMOND есть целых десять песен
59
EKTOMORF выступят в России в мае
38
Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER
27
GENE SIMMONS: «Рок не в моде»
23
все новости группы
Tower
США
-
https://towernyc.bandcamp.com/releases
Facebook:
https://www.facebook.com/TOWERnyc
17 фев 2025
:
Новое видео TOWER
11 фев 2025
:
TOWER готовят альбом
31 окт 2019
:
Новый альбом TOWER выйдет в 2020
3 ноя 2016
:
Новое видео TOWER
30 окт 2016
:
Новые песни TOWER
4 окт 2016
:
Новая песня TOWER
сегодня
Новое видео TOWER
“Under The Chapel”, новое видео TOWER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Let There Be Dark, релиз которого намечен на этот год.
https://towernyc.bandcamp.com/releases
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 94
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет