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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 230
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 38
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
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Tower

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|||| сегодня

Новое видео TOWER



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“Under The Chapel”, новое видео TOWER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Let There Be Dark, релиз которого намечен на этот год.




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