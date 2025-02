сегодня



Новое видео AS THE WORLD DIES



Under A Dying Sky, новое видео AS THE WORLD DIES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Nebula, релиз которого намечен на 21 марта на Reaper Entertainment:



“Apophis”

“Consumed”

“Dark Oblivion”

“I Am The One”

“Blind Destiny”

“Playing God”

“Voices Of Angels”

“Under A Dying Sky”

“Final Resting Place”







+0 -0



просмотров: 55