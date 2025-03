сегодня



Новое видео AS THE WORLD DIES



“Blind Destiny”, новое видео AS THE WORLD DIES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Nebula, релиз которого состоялся 21 марта на Reaper Entertainment:



“Apophis”

“Consumed”

“Dark Oblivion”

“I Am The One”

“Blind Destiny”

“Playing God”

“Voices Of Angels”

“Under A Dying Sky”

“Final Resting Place”







