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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 22
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 17
[= ||| все новости группы



*

Cancer

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

Новый альбом CANCER выйдет весной



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CANCER выпустят новую работу, получившую название Inverted World, 25 апреля на Peaceville:

“Enter The Gates”
“Until The Died”
“Inverted World”
“Bodies”
“Test Site”
“Amputate”
“When Killing Isn’t Murder”
“Covert Operations”
“Jesus For Eugenics”
“Corrosive”



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