Новая песня CANCER



CANCER выпустят новую работу, получившую название Inverted World, 25 апреля на Peaceville:



“Enter The Gates”

“Until The Died”

“Inverted World”

“Bodies”

“Test Site”

“Amputate”

“When Killing Isn’t Murder”

“Covert Operations”

“Jesus For Eugenics”

“Corrosive”



Видео с текстом к “Amputate” доступно ниже.







