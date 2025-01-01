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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
[= ||| все новости группы



*

Cancer

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

Новая песня CANCER



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CANCER выпустят новую работу, получившую название Inverted World, 25 апреля на Peaceville:

“Enter The Gates”
“Until The Died”
“Inverted World”
“Bodies”
“Test Site”
“Amputate”
“When Killing Isn’t Murder”
“Covert Operations”
“Jesus For Eugenics”
“Corrosive”

Видео с текстом к “Amputate” доступно ниже.




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