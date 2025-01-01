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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 42
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Djevel

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|||| сегодня

DJEVEL анонсировали последний концерт



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DJEVEL опубликовали следующее сообщение:

«Несмотря на то, что последние три недели отбросили нас назад как эмоционально, так и практически, мы также пришли к выводу, что дадим два концерта в Осло, которые были запланированы в Parkteateret на 21 и 22 ноября.

Не только ради себя, чтобы пережить утрату, но и чтобы провести эти два концерта как дань уважения жизни и музыкальному творчеству Тронна Сиекалса». Jan Even Åsli будет замещать Тронна, и мы глубоко признательны за усилия, которые Jan Even приложит к этому вместе с нами. Мы также объединимся со старыми участниками, чтобы все сложилось, как запланировано.

Более подробную информацию мы сообщим вам, когда все будет известно. Но мы знаем, что это будет последний шанс увидеть Djevel в истории, и мы надеемся, что вы все вместе с нами отпразднуете день рождения группы и Trånn в эти два темных осенних вечера».



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