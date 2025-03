Новое видео BEHÖLDER

все новости группы







4 мар 2025 : Новое видео BEHÖLDER



Новое видео BEHÖLDER



A Pale Blood Sky, новое видео BEHÖLDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома In The Temple Of The Tyrant, релиз которого намечен на 25 апреля:



A Pale Blood Sky

Dungeon Crawl

Into The Underdark

Eyes Of The Deep (featuring Tomi Joutsen of Amorphis)

For Those Who Fell

Draconian (Slave Or Master)

Summoned & Bound

I Magus https://beholderblacklion.bandcamp.com/







