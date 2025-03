сегодня



Tomi Joutsen в новом треке BEHÖLDER



Eyes Of The Deep feat. Tomi Joutsen, новое видео BEHÖLDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома In The Temple Of The Tyrant, релиз которого намечен на 25 апреля:



1 – A Pale Blood Sky

2 – Dungeon Crawl

3 – Into The Underdark

4 – Eyes Of The Deep (featuring Tomi Joutsen of Amorphis)

5 – For Those Who Fell

6 – Draconian (Slave Or Master)

7 – Summoned & Bound

8 – I Magus







