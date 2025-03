сегодня



Умер основатель THE DAMNED



Основатель THE DAMNED, гитарист Брайн Джеймс, скончался шестого марта в возрасте 70 лет.



С глубокой печалью мы сообщаем о смерти одного из истинных пионеров музыки, гитариста, автора песен и настоящего джентльмена Брайана Джеймса.



Основатель группы The Damned, автор первого в Великобритании панк-сингла New Rose, Брайан был главным автором песен дебютного альбома группы, Damned Damned Damned, который вышел в феврале 1977 года. Брайан расстался с группой «Damned» после выхода их второго альбома, «Music for Pleasure», спродюсированного Ником Мэйсоном. Затем Брайан создал группу Tanz Der Youth, которая просуществовала недолго, после чего он сформировал группу

The Lords of the New Church со своим другом и коллегой-рокером Stiv Bators.



На волне всеобщего интереса, были выпущены три успешных студийных альбома

The Lord of the New Church, на которых появились такие синглы, как Open Your Eyes,

Dance with Me» и „Method to My Madness“. Всегда ищущий новых вызовов и стремящийся работать в последующие годы Брайан создал группу The Dripping Lips и выступал в качестве гостя на различных записях, также создал группу Brian James Gang и работал над своими сольными альбомами.



За свою карьеру, охватившую более шести десятилетий, Брайан Джеймс постоянно занимался музыкой, которая украшала саундтреки к фильмам и телевизионным передачам. Помимо The Damned и The Lords of the New Church, Брайан работал с множеством лучших панк- и рок-н-ролльщиков, Iggy Pop до Wayne Kramer, Stewart Copeland до Cheetah Chrome. Совсем недавно, спустя более четырех

десятилетия после выхода эпохального альбома New Rose, оригинальные участники The Damned воссоединились для серии особенных и эмоциональных концертов в Великобритании в 2022 году.











