Фрагмент нового релиза THE DAMNED



THE DAMNED 13 сентября выпустили запись выступления, состоявшегося третьего ноября 2022 года в O2 Apollo, Manchester, U.K.. Релиз, получивший название "AD 2022 - Live In Manchester", будет доступен на двойном виниле или в варианте двойного CD+DVD:



CD 1:



O2 Apollo Manchester November 3, 2022



01. I Feel Alright

02. You Take My Money

03. Help

04. Born To Kill

05. Stretcher Case

06. Feel The Pain

07. I Fall

08. Fan Club

09. Alone

10. Fish

11. 1 Of The 2

12. Problem Child

13. Neat Neat Neat

14. Stab Yor Back

15. Sick Of Being Sick

16. See Her Tonite

17. You Know

18. New Rose

19. Pills

20. The Last Time

21. So Messed Up



CD 2:



O2 Academy Birmingham November 5, 2022



01. I Feel Alright

02. You Take My Money

03. Help

04. Born To Kill

05. Stretcher Case

06. Feel The Pain

07. I Fall

08. Fan Club

09. Alone

10. Fish

11. 1 Of The 2

12. Problem Child

13. Neat Neat Neat

14. Stab Yor Back

15. Sick Of Being Sick

16. See Her Tonite

17. You Know

18. So Messed Up

19. New Rose

20. Pills

21. The Last Time











