сегодня



MAESTRICK выпустят альбом весной



“Agbara” feat. Jim Grey, новое видео MAESTRICK, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Espresso Della Vita: Lunare”, релиз которого намечен на второе мая на Frontiers Music Srl:



1. A Very Weird Beginning

2. Upside Down

3. Boo!

4. Ghost Casino

5. Mad Witches

6. Sunflower Eyes

7. The Root

8. Dance of Hadassah

9. Agbara

10. Lunar Vortex

11. Ethereal

12. The Last Station (I a.m. Leaving) http://www.maestrick.com/







+0 -0



просмотров: 84