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Maestrick

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ROY KHAN в новом видео MAESTRICK



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“Lunar Vortex” fea. Roy Khan, новое видео группы MAESTRICK, доступно для просмотра ниже.

MAESTRICK Releases вЂњLunar VortexвЂќ Single Feat. Former KAMELOT Singer ROY KHAN






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17 янв 2025
a
aliaksej
Вокалист группы косит под ройхана. Рой Хан поёт как Рой Хан. У Роя голос более тёплый и ламповый. Но в клипе его поставили как-то очень странно. Музыка какая-то непонятная, музыкальность сомнительна. Какофония звуков.

просмотров: 152

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