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Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
35
все новости группы
Maestrick
Бразилия
-
http://www.maestrick.com/
Myspace:
http://myspace.com/maestrick
Facebook:
https://www.facebook.com/maestrick
17 янв 2025
:
ROY KHAN в новом видео MAESTRICK
21 ноя 2024
:
Видео с текстом от MAESTRICK
21 дек 2015
:
MAESTRICK записали кавер-версии YES, JETHRO TULL, QUEEN, RAINBOW
21 май 2015
:
MAESTRICK записали кавер-версию RAINBOW
сегодня
ROY KHAN в новом видео MAESTRICK
“Lunar Vortex” fea. Roy Khan, новое видео группы MAESTRICK, доступно для просмотра ниже.
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17 янв 2025
a
aliaksej
Вокалист группы косит под ройхана. Рой Хан поёт как Рой Хан. У Роя голос более тёплый и ламповый. Но в клипе его поставили как-то очень странно. Музыка какая-то непонятная, музыкальность сомнительна. Какофония звуков.
просмотров: 152
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).