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Выходит второй альбом AMERIKAN KAOS



Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:



«Скоро выйдет вторая сольная пластинка под названием All That Jive. С участием Stu Block на вокале, эта пластинка входит в мой топ-3 лучших записей, которые я когда-либо делал. Совсем не металл. Просто крутой рок-н-ролл!



Для тех, кто хочет знать, мой проект Amerikan Kaos состоит из 3 разных по стилю пластинок, но, вне традиции, выпускается в рамках компьютерной игры под названием Rock Kommander.



К счастью, компания также выпускает лимитированный винил и компакт-диски, так что вы можете получить этот материал и традиционным способом... но вам придется его найти. Никакого промо на больших лейблах, никаких интервью для прессы, рекламы и т.д... это отличная сделка для игровой компании и для меня!



МНОГО людей слышат этот материал, и игра получает много новых игроков благодаря ему. Кроме того, есть еще МНОГО других замечательных исполнителей, которых вы знаете, и которые тоже присоединились к игре. Так что оцениваейте все это и следите за обновлениями! Amerikan Kaos в Rock Kommander.



PS. Все, кто думает, что знает мою музыку, стиль и вокал Stu Block, будут удивлены! Никакого металла, детка!»







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