сегодня



Новый сингл AMERIKAN KAOS



"My Little Devil" (Jeff Waters) и "Roll On Down The Highway" (Fred Turner, Rob Bachman), новые песни проекта AMERIKAN KAOS, доступны для прослушивания ниже. Эти два трека взяты из дебютного альбома "Armageddon Boogie", увидевшего свет в мае:



"My Little Devil"

"The Pasadena Four"

"Roll On Down The Highway"

"Wait For Me (In Heaven)"

"Nobody"

"Armageddon Boogie"

"Pull The Wool"

"Our Love Song"

"Make Believe"

"Let It Go"







+0 -0



просмотров: 82