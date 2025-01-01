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Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»
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£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH
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Лидер EXODUS о смене вокалиста
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Новое видео CANDICE NIGHT
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по
Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»
127
LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как...
42
£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH
41
KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET...
41
DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER
19
все новости группы
Sister
Швеция
Glam Rock
Glam Metal
http://www.sisterofficial.com
Facebook:
https://www.facebook.com/sisterband
31 мар 2025
:
Новое видео SISTER
29 янв 2021
:
Обложка и трек-лист нового альбома SISTER
11 апр 2017
:
Новое видео SISTER
16 ноя 2016
:
Новая песня SISTER
14 окт 2016
:
Новое видео SISTER
25 сен 2014
:
SISTER о новом ЕР
29 янв 2014
:
Новое видео SISTER
9 янв 2014
:
Новая песня SISTER
11 дек 2013
:
Новый альбом SISTER выйдет в январе
29 окт 2013
:
Новое видео SISTER
28 мар 2012
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Новое видео SISTER
19 ноя 2011
:
Новое видео SISTER
11 сен 2011
:
Новое видео SISTER
31 мар 2025
Новое видео SISTER
"The Way We Fall", новое видео SISTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на Icons Creating Evil Art.
http://www.sisterofficial.com
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Сообщений нет