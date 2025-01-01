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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
[= ||| все новости группы



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Sister

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|||| 31 мар 2025

Новое видео SISTER



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"The Way We Fall", новое видео SISTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на Icons Creating Evil Art.




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