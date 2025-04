31 мар 2025



ANCIIENTS взяли Juno



ANCIIENTS получили Juno Award в категории Metal/Hard Music Album of the Year за альбом Beyond the Reach of the Sun, выпущенный на Season of Mist. На награду также претендовали Spiritbox, Devin Townsend и Kittie.





