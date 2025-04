сегодня



ANCIIENTS о Juno Award



Группа ANCIIENTS прокомментировала победу в номинации “Metal / Hard Music Album Of The Year” на Juno Awards:



«Мы в полном шоке и восторге от того, что получили вторую премию Juno Award за лучший метал-альбом года. Помимо музыки, в создание альбома вложено так много труда. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить @jessegander и @szymon2019 из @raincityrecorders за то, что они запечатлели нашу музыку и обеспечили нам потрясающее качество записи. А также @sturules604 за отличную работу по мастерингу. @nightjarillustration за потрясающую обложку, @a_lilly_art за обложку, а @sabkay за макет и дизайн пластинки.



Мы хотели бы выразить огромную благодарность @michael_seasonofmist, Gordon, Will и всем сотрудникам @seasonofmistofficial за то, что с ними было потрясающе приятно работать на протяжении многих лет, и за то, что они поддерживали нас.



Огромная благодарность и признательность нашим супругам, которые держат оборону и дают нам возможность создавать музыку. Без них ничего из этого было бы невозможно.



И напоследок, но, конечно, не в последнюю очередь, @jhag666 за его удивительный вклад в виде клавишных. Он добавил столько динамики и атмосферы в этот альбом, что без него он бы не звучал так, как звучит. Спасибо всем за прослушивание! Мы очень надеемся увидеть вас на дорогах в 2025 году.



P.S.: Огромный респект @rw_co за то, что заставил нас, металлистов, выглядеть презентабельно; мы это очень ценим!»





