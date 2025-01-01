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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 141
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Anciients

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ANCIIENTS о Juno Award



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Группа ANCIIENTS прокомментировала победу в номинации “Metal / Hard Music Album Of The Year” на Juno Awards:

«Мы в полном шоке и восторге от того, что получили вторую премию Juno Award за лучший метал-альбом года. Помимо музыки, в создание альбома вложено так много труда. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить @jessegander и @szymon2019 из @raincityrecorders за то, что они запечатлели нашу музыку и обеспечили нам потрясающее качество записи. А также @sturules604 за отличную работу по мастерингу. @nightjarillustration за потрясающую обложку, @a_lilly_art за обложку, а @sabkay за макет и дизайн пластинки.

Мы хотели бы выразить огромную благодарность @michael_seasonofmist, Gordon, Will и всем сотрудникам @seasonofmistofficial за то, что с ними было потрясающе приятно работать на протяжении многих лет, и за то, что они поддерживали нас.

Огромная благодарность и признательность нашим супругам, которые держат оборону и дают нам возможность создавать музыку. Без них ничего из этого было бы невозможно.

И напоследок, но, конечно, не в последнюю очередь, @jhag666 за его удивительный вклад в виде клавишных. Он добавил столько динамики и атмосферы в этот альбом, что без него он бы не звучал так, как звучит. Спасибо всем за прослушивание! Мы очень надеемся увидеть вас на дорогах в 2025 году.

P.S.: Огромный респект @rw_co за то, что заставил нас, металлистов, выглядеть презентабельно; мы это очень ценим!»



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