Новая композиция CHANGELING



"Changeling", новая композиция проекта CHANGELING, основанного Tom'ом Geldschläger'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Changeling, выход которого запланирован на 25 апреля в следующих вариантах:



– Digital Download

– CD Digipak

– 2×12″ Coloured Vinyl – Crystal Clear w/ Red Splatters

– 2×12″ Coloured Vinyl – White w/ Red Splatters



Трек-лист:



“Introject”

“Instant Results”

“Falling in Circles”

“World? What World?”

“Metanoia Interlude”

“Changeling”

“Abyss”

“Cathexis Interlude”

“Abdication”

“Anathema”



Основной состав:



Tom Fountainhead (ex-Obscura, Amogh Symphony, Belphegor, Defeated Sanity) – Fretted & fretless electric & acoustic guitars, oud, keyboards, composition and arrangements

Mike Heller (Fear Factory, Malignancy, Raven) – Drums

Arran McSporran (Vipassi, Virvum) – Fretless bass

Morean (Alkaloid, Dark Fortress) – Lead vocals & lyrics



Гости:



Bill Hudson (Trans-Siberian Orchestra, Doro, I Am Morbid) – Guest guitar solo

Jason Gobel (ex-Cynic, ex-Monstrosity) – Guest guitar solo

Andy Laroque (ex-Death, King Diamond) – Guest guitar solo

Yatziv Caspi (ex-Orphaned Land) – Tabla, hangdrum, dabouka, riq & shakers

Ally Storch (Subway To Sally) – Violins, viola & cello

James Dorton (The Faceless, NeObliviscaris, Black Crown Initate) – Spoken words

Alexander Kerski (Vianova) – Backing & harmony vocals

Matthias Alexander Preisinger – Piano and glockenspiel, violins & viola

Martin Matiasovic – Horns & Wagnerian Tube

Jan Ferdinand – Vibraphone & marimba

Chris Rützel – Flutes

Ivar Ludvig Nitzler – Cello

Shiho Murano – Tuba

Juliane Erding – Wagnerian tube & horn

Eduard Cortez – Wagnerian tube & horn

Tillmann Schulz – Wagnerian tube & horn

Ava Bonam – Female vocals

Moran Magal – Piano

Cydney McQuillan-Grace, Lauren Gill, Shannon Bedford, Sara Robalo; Tenor and Bari – Ben Francis, John Schaffer, Alice Williams, Cyd McQuillan-Grace; Alto – Lauren Gill, Sara Robalo; Tenor and Bass – James Schouten & John Schaffer – Choir vocals

Krassimir Jossifov – Trumpet

Brandt Attema – Trombones & bass trombones

Kristian Petkov – Bassoon

Stefan Prost – Church organ

Seonghyeon Park – Clarinet

Arnfried Falk – Oboe

Rouven Haliti – Upright bass

Dalai Cellai – Cello







