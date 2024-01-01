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*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
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Changeling

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CHANGELING на Season of Mist



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Новое детище Tom'a Fountainhead'a, проект CHANGELING, заключил контракт с лейблом Season of Mist.

Дебютный 60-минутный концептуальный альбом CHANGELING представляет собой полноценное исследование художественного и технического мастерства. Пропитанный прогрессивным металлом, дэт-металом, джазом/фьюжн и мировой музыкой, обогащенный сложными оркестровками, исполненными ансамблем из 50 человек, альбом представляет собой многогранный звуковой опыт, который можно получить не только в традиционных форматах, но и в качестве первого альбома экстремального металла, полностью использующего пространственный аудиоформат Dolby Atmos.

«Я очень рад сотрудничать с Season Of Mist для выпуска CHANGELING. Кульминация 4 лет работы и талантов более 50 музыкантов, собранных вместе в новом проекте, который знаменует собой абсолютный пик моей работы в экстремальном металле на сегодняшний день».



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