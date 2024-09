сегодня



CHANGELING на Season of Mist



Новое детище Tom'a Fountainhead'a, проект CHANGELING, заключил контракт с лейблом Season of Mist.



Дебютный 60-минутный концептуальный альбом CHANGELING представляет собой полноценное исследование художественного и технического мастерства. Пропитанный прогрессивным металлом, дэт-металом, джазом/фьюжн и мировой музыкой, обогащенный сложными оркестровками, исполненными ансамблем из 50 человек, альбом представляет собой многогранный звуковой опыт, который можно получить не только в традиционных форматах, но и в качестве первого альбома экстремального металла, полностью использующего пространственный аудиоформат Dolby Atmos.



«Я очень рад сотрудничать с Season Of Mist для выпуска CHANGELING. Кульминация 4 лет работы и талантов более 50 музыкантов, собранных вместе в новом проекте, который знаменует собой абсолютный пик моей работы в экстремальном металле на сегодняшний день».





