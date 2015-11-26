Новый ЕР Speed Of Darkness доступен для прослушивания
"Believe Me" — англоязычный миниальбом международного пауэр-метал-проекта Valentin Lezjenda’s SPEED OF DARKNESS вышел на Sublimity Records. Тексты музыкальных произведений основаны на романах писателя-фантаста Валентина Леженды, а за инструментальную часть ответственен белорусский гитарист-виртуоз Евгений Сирота. В работе над миниальбомом также приняли участие музыканты и авторы текстов из России, Испании, Италии, Казахстана и Китая. Выпуск полноформатного русскоязычного альбома Valentin Lezjenda’s SPEED OF DARKNESS намечен на вторую половину 2019 года.
Трек-лист цифровой версии:
1. Believe Me (feat. Elisa C. Martin & Василий Кошелев)
2. Dreams Will Become True (feat. Артемий Рябовол)
3. New Way (feat. Игорь Изотов)
4. Ahnenerbe (feat. Federico Lucchi & Виталий Абрамович)
5. Believe Me (feat. Артемий Рябовол)
CD-версия релиза также включает инструментальные версии песен.
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