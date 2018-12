23 дек 2018



Новый ЕР Speed Of Darkness доступен для прослушивания





"Believe Me" — англоязычный миниальбом международного пауэр-метал-проекта Valentin Lezjenda’s SPEED OF DARKNESS вышел на Sublimity Records. Тексты музыкальных произведений основаны на романах писателя-фантаста Валентина Леженды, а за инструментальную часть ответственен белорусский гитарист-виртуоз Евгений Сирота. В работе над миниальбомом также приняли участие музыканты и авторы текстов из России, Испании, Италии, Казахстана и Китая. Выпуск полноформатного русскоязычного альбома Valentin Lezjenda’s SPEED OF DARKNESS намечен на вторую половину 2019 года.



Трек-лист цифровой версии:



1. Believe Me (feat. Elisa C. Martin & Василий Кошелев)

2. Dreams Will Become True (feat. Артемий Рябовол)

3. New Way (feat. Игорь Изотов)

4. Ahnenerbe (feat. Federico Lucchi & Виталий Абрамович)

5. Believe Me (feat. Артемий Рябовол)



CD-версия релиза также включает инструментальные версии песен.







