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*Valentin Lezjenda’s Speed Of Darkness*



26 окт 2021 : 		 Новый альбом SPEED OF DARKNESS доступен для прослушивания

23 дек 2018 : 		 Новый ЕР Speed Of Darkness доступен для прослушивания

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Новый альбом SPEED OF DARKNESS доступен для прослушивания


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Разумеется, этот альбом был бы невозможен без моего давнего друга и соратника гитариста Евгения Сироты. Евгений - это добрая половина моего проекта. Ну и, разумеется, мне очень помогли мои многочисленные друзья-музыканты как с просторов бывшего СНГ, так и из-за границы.

Почётные гости: Victor Smolski (“Almanac”, “RAGE”), Иван Жерновков (“Артерия”, “Powerklan”, “Ex. Siberius”), Federico Lucchi (“Skycrater”), Michael Pesin (“Herman Frank”, “Victory”, “Thomsen”, “MagistariuM”), Ingo Luhring (“Thomsen”, “MagistariuM”), Maximiliano Pistara (“Hadalunna”) и другие музыканты.

В данный момент идёт работа над англоязычной версией альбома. Мы с Евгением Сиротой решили, что на англоязычном альбоме будут только иностранные гости вокалисты.

Состав:
Евгений Сирота — музыка (треки 2, 3, 6, 7, 8), гитара, бас-гитара, клавишные.
Валентин Леженда — концепция, музыка (треки 1, 5, 6, 8, 10), стихи.

***

Гости на альбоме (полный список):
Victor Smolski (“Almanac”, “Ex. RAGE”, “Ex. Кипелов”, Германия) — соло-гитара (7).
Иван Жерновков (“Артерия”, “Powerklan”, “Ex. Siberius”, Россия) — вокал (1).
Federico Lucchi (“Skycrater”, Италия) — гитара, бас-гитара, клавишные (10).
Michael Pesin (“Herman Frank”, “Victory”, “Thomsen”, “MagistariuM”, Германия) — гитара (1).
Ingo Luhring (“Thomsen”, “MagistariuM”, Германия) — бас-гитара (1).
Oleg Rudych (“MagistariuM”, Германия) – клавишные (1).
Maximiliano Pistara (“Hadalunna”, Аргентина) — клавишные (7).
Артемий Рябовол (“December XII”, Россия) — вокал (5, 6, 8) + вокал на скрытом треке.
Никита Гайдуков (“Хаме-леоН”, Россия) — вокал (10).
Тимофей Дворецков (“Galathea”, Россия) — вокал (2).
Станислав Прошкин (“Defiant”, Украина) — вокал (3).
Евгений Токарев (“Черничный лев”, Россия) — гитара, бас-гитара, вокал (5).
Антон Тихонович (“AlmaDyne”, Украина) — гитара, бас-гитара, клавишные (4).
Дмитрий Суворов (“Sorrowful Knight”, Россия) — клавишные (9).
Jurgen Thunderson (“Holy Dragons”, Казахстан) — гитара (11).
Виталий Абрамович (“Gods Tower”, Беларусь) — соло-гитара (3).
Макс Рянский (“Forces United”, Россия) — соло-гитара (8).
Александр Распопов (Украина) – соло-гитара (8).
Дмитрий Оберт (“Smoking Gun”, Россия) – соло-гитара (8).
Сергей Иванов (“Crimson Cry”, Россия) — соло-гитара (8).




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