26 окт 2021



Новый альбом SPEED OF DARKNESS доступен для прослушивания





Разумеется, этот альбом был бы невозможен без моего давнего друга и соратника гитариста Евгения Сироты. Евгений - это добрая половина моего проекта. Ну и, разумеется, мне очень помогли мои многочисленные друзья-музыканты как с просторов бывшего СНГ, так и из-за границы.



Почётные гости: Victor Smolski (“Almanac”, “RAGE”), Иван Жерновков (“Артерия”, “Powerklan”, “Ex. Siberius”), Federico Lucchi (“Skycrater”), Michael Pesin (“Herman Frank”, “Victory”, “Thomsen”, “MagistariuM”), Ingo Luhring (“Thomsen”, “MagistariuM”), Maximiliano Pistara (“Hadalunna”) и другие музыканты.



В данный момент идёт работа над англоязычной версией альбома. Мы с Евгением Сиротой решили, что на англоязычном альбоме будут только иностранные гости вокалисты.



Состав:

Евгений Сирота — музыка (треки 2, 3, 6, 7, 8), гитара, бас-гитара, клавишные.

Валентин Леженда — концепция, музыка (треки 1, 5, 6, 8, 10), стихи.



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Гости на альбоме (полный список):

Victor Smolski (“Almanac”, “Ex. RAGE”, “Ex. Кипелов”, Германия) — соло-гитара (7).

Иван Жерновков (“Артерия”, “Powerklan”, “Ex. Siberius”, Россия) — вокал (1).

Federico Lucchi (“Skycrater”, Италия) — гитара, бас-гитара, клавишные (10).

Michael Pesin (“Herman Frank”, “Victory”, “Thomsen”, “MagistariuM”, Германия) — гитара (1).

Ingo Luhring (“Thomsen”, “MagistariuM”, Германия) — бас-гитара (1).

Oleg Rudych (“MagistariuM”, Германия) – клавишные (1).

Maximiliano Pistara (“Hadalunna”, Аргентина) — клавишные (7).

Артемий Рябовол (“December XII”, Россия) — вокал (5, 6, 8) + вокал на скрытом треке.

Никита Гайдуков (“Хаме-леоН”, Россия) — вокал (10).

Тимофей Дворецков (“Galathea”, Россия) — вокал (2).

Станислав Прошкин (“Defiant”, Украина) — вокал (3).

Евгений Токарев (“Черничный лев”, Россия) — гитара, бас-гитара, вокал (5).

Антон Тихонович (“AlmaDyne”, Украина) — гитара, бас-гитара, клавишные (4).

Дмитрий Суворов (“Sorrowful Knight”, Россия) — клавишные (9).

Jurgen Thunderson (“Holy Dragons”, Казахстан) — гитара (11).

Виталий Абрамович (“Gods Tower”, Беларусь) — соло-гитара (3).

Макс Рянский (“Forces United”, Россия) — соло-гитара (8).

Александр Распопов (Украина) – соло-гитара (8).

Дмитрий Оберт (“Smoking Gun”, Россия) – соло-гитара (8).

Сергей Иванов (“Crimson Cry”, Россия) — соло-гитара (8).







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