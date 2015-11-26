|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый трек от BJARLA
Представляем наш новый сингл!
Трек о разрушающих силах, которые являются важным звеном в обновлении жизни и появлении нового. Для нас же новым стал опыт работы в ритуал-фолке, в котором мы давно хотели поработать.
Как всегда надеемся, что композиция найдет своего слушателя.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).