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Новый трек от BJARLA





Представляем наш новый сингл!



Трек о разрушающих силах, которые являются важным звеном в обновлении жизни и появлении нового. Для нас же новым стал опыт работы в ритуал-фолке, в котором мы давно хотели поработать.



Как всегда надеемся, что композиция найдет своего слушателя.







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