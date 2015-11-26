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*Bjarla*



4 дек 2018 : 		 Новый трек от Bjarla

24 сен 2018 : 		 Новая композиция группы Bjarla.

9 авг 2018 : 		 Новое видео от Bjarla

26 янв 2018 : 		 Новый трек от Bjarla

19 окт 2017 : 		 Новая песня Bjarla

30 апр 2017 : 		 Музыканты Эйкумена и aliceBlue в BJARLA

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Новый трек от BJARLA


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Представляем наш новый сингл!

Трек о разрушающих силах, которые являются важным звеном в обновлении жизни и появлении нового. Для нас же новым стал опыт работы в ритуал-фолке, в котором мы давно хотели поработать.

Как всегда надеемся, что композиция найдет своего слушателя.




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