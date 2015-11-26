сегодня



Новый EP INSIDIOUS ONE доступен для прослушивания





Московский экспериментально-экстремальный one-man-band INSIDIOUS ONE выпустил новый мини-альбом "Меланхолия".



Музыка сочетает в себе современный thrash, death-элементы и клавишные аранжировки.



Релиз доступен для прослушивания в официальной ВК-группе проекта, на Bandcamp, а также на лимитированной аудиокассете, к которой прилагается карандаш с логотипом группы, предназначенный для перематывания.

<a href="http://insidiousone.bandcamp.com/album/melancholy">Melancholy -- Меланхолия by Insidious One</a>





+0 -0



( 1 )

просмотров: 72

