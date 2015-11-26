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*Insidious One*



4 дек 2018 : 		 Новый EP INSIDIOUS ONE доступен для прослушивания

25 мар 2017 : 		 Новый альбом INSIDIOUS ONE доступен для прослушивания

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Новый EP INSIDIOUS ONE доступен для прослушивания


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Московский экспериментально-экстремальный one-man-band INSIDIOUS ONE выпустил новый мини-альбом "Меланхолия".

Музыка сочетает в себе современный thrash, death-элементы и клавишные аранжировки.

Релиз доступен для прослушивания в официальной ВК-группе проекта, на Bandcamp, а также на лимитированной аудиокассете, к которой прилагается карандаш с логотипом группы, предназначенный для перематывания.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


4 дек 2018, 17:57		Арт и вокал мне не понравились, но в целом - довольно забавно.
Что-то отдаленное есть от kadenzza и sigh


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