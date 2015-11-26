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Новый EP INSIDIOUS ONE доступен для прослушивания
Московский экспериментально-экстремальный one-man-band INSIDIOUS ONE выпустил новый мини-альбом "Меланхолия".
Музыка сочетает в себе современный thrash, death-элементы и клавишные аранжировки.
Релиз доступен для прослушивания в официальной ВК-группе проекта, на Bandcamp, а также на лимитированной аудиокассете, к которой прилагается карандаш с логотипом группы, предназначенный для перематывания.
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nabastak_
Что-то отдаленное есть от kadenzza и sigh
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