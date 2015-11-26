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*Esenta*



26 дек 2018 : 		 Новый альбом группы ЭСЕНТА доступен для прослушивания

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Новый альбом группы ЭСЕНТА доступен для прослушивания


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Встречайте первый залп московской команды ЭСЕНТА!

Ядра песен отлиты по рецептам симфо-хэви/пауэра, начинены запоминающейся мелодикой, фэнтезийно-философскими текстами и мощным разноплановым вокалом. Надеемся, что наше творчество пробьет брешь в серой пелене обыденности и зажжет сердца слушателей жаждой поиска своего пути сквозь вечность..в ВЫСЬ!




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