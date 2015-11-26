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Новый альбом группы ЭСЕНТА доступен для прослушивания





Встречайте первый залп московской команды ЭСЕНТА!



Ядра песен отлиты по рецептам симфо-хэви/пауэра, начинены запоминающейся мелодикой, фэнтезийно-философскими текстами и мощным разноплановым вокалом. Надеемся, что наше творчество пробьет брешь в серой пелене обыденности и зажжет сердца слушателей жаждой поиска своего пути сквозь вечность..в ВЫСЬ!

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6201924'>Вечность</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5648706'>Эсента</a> на Яндекс.Музыке





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