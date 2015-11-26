Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ [28]
*Новое видео JINJER [28]
*Новый ЕР CATHARSIS доступен для прослушивания [10]
*Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания [5]
*CATHARSIS на фестивале «Герои мирового рока» [2]
[= ||| все новости группы



*Imperial Age*



24 янв 2019 : 		 Лидер IMPERIAL AGE сломал руку

13 авг 2018 : 		 Концертное видео IMPERIAL AGE

4 сен 2017 : 		 Бельф возвращается в Imperial Age

31 янв 2017 : 		 IMPERIAL AGE помогли лидеру THERION

23 янв 2017 : 		 Музыканты DIMMU BORGIR, ИЗМОРОЗЬ, FIEND на новом альбоме IMPERIAL AGE

30 ноя 2016 : 		 Концертное видео Imperial Age

22 дек 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMPERIAL AGE

14 дек 2015 : 		 IMPERIAL AGE на Adulruna Records

8 ноя 2015 : 		 Концертное видео IMPERIAL AGE

4 ноя 2015 : 		 Обложка нового альбома Imperial Age

10 апр 2015 : 		 Новое видео IMPERIAL AGE

8 апр 2015 : 		 Лидер THERION о кавер-версии от IMPERIAL AGE

1 апр 2015 : 		 IMPERIAL AGE : видео с новой вокалисткой

3 дек 2014 : 		 АОР уходит с поста вокалиста IMPERIAL AGE

7 ноя 2014 : 		 Тизер нового ЕР IMPERIAL AGE

30 окт 2014 : 		 Новый ЕР IMPERIAL AGE выйдет в ноябре

21 окт 2014 : 		 IMPERIAL AGE исполнили новую песню

9 окт 2014 : 		 Туровые участники IMPERIAL AGE

2 июн 2014 : 		 Серей Лазарь (АРКОНА) спел на новом альбоме IMPERIAL AGE

20 апр 2014 : 		 Новый сингл Imperial Age с Fabio Lione и Daray Brzozowski

15 апр 2014 : 		 IMPERIAL AGE представят песню с Fabio Lione и Daray Brzozowski на этой неделе

30 дек 2013 : 		 Барабанщик DIMMU BORGIR и вокалист RHAPSODY OF FIRE на новом альбоме IMPERIAL AGE

25 мар 2013 : 		 IMPERIAL AGE приступили к записи нового EP

16 фев 2013 : 		 Новый клип IMPERIAL AGE "Anthem of Valour"

27 дек 2012 : 		 Релиз дебютного альбома IMPERIAL AGE

10 дек 2012 : 		 Тизер дебютного альбома IMPERIAL AGE

6 дек 2012 : 		 IMPERIAL AGE : обложка и треклист альбома "Turn The Sun Off!"

29 ноя 2012 : 		 Предальбомный сингл IMPERIAL AGE

24 ноя 2012 : 		 Приглашенные музыканты на альбоме IMPERIAL AGE

20 ноя 2012 : 		 Новый сингл IMPERIAL AGE

15 ноя 2012 : 		 Новый проект IMPERIAL AGE

| - |
|||| сегодня

Лидер IMPERIAL AGE сломал руку


*
zoom
*
* *
Дмитрий Бельф (IMPERIAL AGE) следующее сообщение (позже удаленное):

После концерта в Бельско-Бяла (Польша) в клубе было наимощнейшее афтепати, местная водка лилась рекой, у Аора сорвало крышу, началась белка. Он начал адски дебоширить, в итоге перелом руки, и травма бошки. Ближайшие концерты мы продолжим играть без Аора, а он улетает в Москву на операцию. Подробности позже.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol


24 янв 2019, 06:17		Он же говорил, что он - ушуист хуев, даже соревнования какие-то выиграл... Эта новость должна быть в топе.

Reflection


24 янв 2019, 07:12		Аор дико угарел в чаде адского кутежа, например, закинувшись польским вискарем.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 165

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Tankard Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом