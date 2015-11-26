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Лидер IMPERIAL AGE сломал руку





Дмитрий Бельф (IMPERIAL AGE) следующее сообщение (позже удаленное):



После концерта в Бельско-Бяла (Польша) в клубе было наимощнейшее афтепати, местная водка лилась рекой, у Аора сорвало крышу, началась белка. Он начал адски дебоширить, в итоге перелом руки, и травма бошки. Ближайшие концерты мы продолжим играть без Аора, а он улетает в Москву на операцию. Подробности позже.





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