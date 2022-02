18 фев 2022



Новый альбом IMPERIAL AGE выйдет летом





“Мир изменился. Я вижу это в Воде, чувствую это в Земле, ощущаю в Воздухе…” – Дж. Р.Р. Толкин



Прошло четыре года с момента выхода нашего последнего альбома “The Legacy of Atlantis”: концептуального альбома и метал–оперы об Атлантиде - древней высокоразвитой цивилизации, и Магии – наследии этой цивилизации.



С тех пор многое изменилось в нас самих и в окружающем мире, и это также нашло отражение в новой музыке.



Несмотря на то, что в музыкальном и текстовом плане “New World” создан на основе своего предшественника, он быстрее, тяжелее и заточен на таких концепциях, как Развитие, Эволюция, Путь (Дао), Свобода, Исследование и Знание. Если “The Legacy of Atlantis” - это стихия Вода, то “New World” - стихия Воздух.



Обложка снова символична (используется тот же язык, что и в колодах Таро), и содержит шифр, который дополняет тексты песен. Можете ли вы расшифровать его?



Несмотря на то, что “New World” быстрее и тяжелее предыдущего альбома, он сохраняет все характерные черты симфо-металлического стиля Imperial Age: мощные гитары и барабаны, симфонический оркестр (это первый раз, когда мы записали живые оркестровые инструменты для всех песен), симфонический хор, гимновые припевы и 3 вокалиста: Аор, Джейн и Киара.



Альбом содержит 7 обычных треков и одну огромную 18-минутную металлическую симфонию под названием “Call of the Towers”, которая стилистически немного отличается от других песен - более темная, немного трагичная, но в то же время возвышенная и духовная, иногда немного напоминающая “Turn the Sun Off!”. Там есть даже 3-минутное соло на церковном органе...



Треклист:



1. Windborn [03:40]

2. Legend of the Free [04:17]

3. The Way is the Aim [04:01]

4. Shackles of Gold [04:02]

5. The Wheel [04:14]

6. To the Edge of the Known [03:40]

7. Distant Shores [04:44]

8. Call of the Towers [18:12]



Общее время воспроизведения: 46 минут 48 секунд



Альбом будет выпущен во всем Мире 05 августа 2022 года в следующих форматах: Digital, CD, Digipack, Дигибук с двумя CD и Винил.



4 сингла будут выпущены перед альбомом в цифровом формате и на компакт-диске, сопровождаемые 5 музыкальными клипами и 8 живыми видео с онлайн-концерта “Live New World” с хором и оркестром.



Альбом "New World" и все клипы к нему созданы на 100% на средства наших фанатов, предоставленные во время краудфандинг-кампании в июле-августе 2021 года. Все бандлы для краудфандеров будут высланы до 05 июля 2022 года. Все синглы также будут отправлены по электронной почте в цифровом формате всем краудфандерам за две недели до их соответствующих дат выпуска.



Предварительный заказ для всех остальных скоро откроется, так что следите за обновлениями! http://www.imperial-age.com







