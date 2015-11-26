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*Imperial Age*



18 фев 2022 : 		 Новый альбом IMPERIAL AGE выйдет летом

24 янв 2019 : 		 Лидер IMPERIAL AGE сломал руку

13 авг 2018 : 		 Концертное видео IMPERIAL AGE

4 сен 2017 : 		 Бельф возвращается в Imperial Age

31 янв 2017 : 		 IMPERIAL AGE помогли лидеру THERION

23 янв 2017 : 		 Музыканты DIMMU BORGIR, ИЗМОРОЗЬ, FIEND на новом альбоме IMPERIAL AGE

30 ноя 2016 : 		 Концертное видео Imperial Age

22 дек 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMPERIAL AGE

14 дек 2015 : 		 IMPERIAL AGE на Adulruna Records

8 ноя 2015 : 		 Концертное видео IMPERIAL AGE

4 ноя 2015 : 		 Обложка нового альбома Imperial Age

10 апр 2015 : 		 Новое видео IMPERIAL AGE

8 апр 2015 : 		 Лидер THERION о кавер-версии от IMPERIAL AGE

1 апр 2015 : 		 IMPERIAL AGE : видео с новой вокалисткой

3 дек 2014 : 		 АОР уходит с поста вокалиста IMPERIAL AGE

7 ноя 2014 : 		 Тизер нового ЕР IMPERIAL AGE

30 окт 2014 : 		 Новый ЕР IMPERIAL AGE выйдет в ноябре

21 окт 2014 : 		 IMPERIAL AGE исполнили новую песню

9 окт 2014 : 		 Туровые участники IMPERIAL AGE

2 июн 2014 : 		 Серей Лазарь (АРКОНА) спел на новом альбоме IMPERIAL AGE

20 апр 2014 : 		 Новый сингл Imperial Age с Fabio Lione и Daray Brzozowski

15 апр 2014 : 		 IMPERIAL AGE представят песню с Fabio Lione и Daray Brzozowski на этой неделе

30 дек 2013 : 		 Барабанщик DIMMU BORGIR и вокалист RHAPSODY OF FIRE на новом альбоме IMPERIAL AGE

25 мар 2013 : 		 IMPERIAL AGE приступили к записи нового EP

16 фев 2013 : 		 Новый клип IMPERIAL AGE "Anthem of Valour"

27 дек 2012 : 		 Релиз дебютного альбома IMPERIAL AGE

10 дек 2012 : 		 Тизер дебютного альбома IMPERIAL AGE

6 дек 2012 : 		 IMPERIAL AGE : обложка и треклист альбома "Turn The Sun Off!"

29 ноя 2012 : 		 Предальбомный сингл IMPERIAL AGE

24 ноя 2012 : 		 Приглашенные музыканты на альбоме IMPERIAL AGE

20 ноя 2012 : 		 Новый сингл IMPERIAL AGE

15 ноя 2012 : 		 Новый проект IMPERIAL AGE

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|||| 18 фев 2022

Новый альбом IMPERIAL AGE выйдет летом


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“Мир изменился. Я вижу это в Воде, чувствую это в Земле, ощущаю в Воздухе…” – Дж. Р.Р. Толкин

Прошло четыре года с момента выхода нашего последнего альбома “The Legacy of Atlantis”: концептуального альбома и метал–оперы об Атлантиде - древней высокоразвитой цивилизации, и Магии – наследии этой цивилизации.

С тех пор многое изменилось в нас самих и в окружающем мире, и это также нашло отражение в новой музыке.

Несмотря на то, что в музыкальном и текстовом плане “New World” создан на основе своего предшественника, он быстрее, тяжелее и заточен на таких концепциях, как Развитие, Эволюция, Путь (Дао), Свобода, Исследование и Знание. Если “The Legacy of Atlantis” - это стихия Вода, то “New World” - стихия Воздух.

Обложка снова символична (используется тот же язык, что и в колодах Таро), и содержит шифр, который дополняет тексты песен. Можете ли вы расшифровать его?

Несмотря на то, что “New World” быстрее и тяжелее предыдущего альбома, он сохраняет все характерные черты симфо-металлического стиля Imperial Age: мощные гитары и барабаны, симфонический оркестр (это первый раз, когда мы записали живые оркестровые инструменты для всех песен), симфонический хор, гимновые припевы и 3 вокалиста: Аор, Джейн и Киара.

Альбом содержит 7 обычных треков и одну огромную 18-минутную металлическую симфонию под названием “Call of the Towers”, которая стилистически немного отличается от других песен - более темная, немного трагичная, но в то же время возвышенная и духовная, иногда немного напоминающая “Turn the Sun Off!”. Там есть даже 3-минутное соло на церковном органе...

Треклист:

1. Windborn [03:40]
2. Legend of the Free [04:17]
3. The Way is the Aim [04:01]
4. Shackles of Gold [04:02]
5. The Wheel [04:14]
6. To the Edge of the Known [03:40]
7. Distant Shores [04:44]
8. Call of the Towers [18:12]

Общее время воспроизведения: 46 минут 48 секунд

Альбом будет выпущен во всем Мире 05 августа 2022 года в следующих форматах: Digital, CD, Digipack, Дигибук с двумя CD и Винил.

4 сингла будут выпущены перед альбомом в цифровом формате и на компакт-диске, сопровождаемые 5 музыкальными клипами и 8 живыми видео с онлайн-концерта “Live New World” с хором и оркестром.

Альбом "New World" и все клипы к нему созданы на 100% на средства наших фанатов, предоставленные во время краудфандинг-кампании в июле-августе 2021 года. Все бандлы для краудфандеров будут высланы до 05 июля 2022 года. Все синглы также будут отправлены по электронной почте в цифровом формате всем краудфандерам за две недели до их соответствующих дат выпуска.

Предварительный заказ для всех остальных скоро откроется, так что следите за обновлениями!



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


19 фев 2022, 00:21		Надеюсь, что они запилят такие же угарные и мемные клипы в поддержку этого альбома - иначе зачем это всё?


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