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*Svartstorm*



15 янв 2019 : 		 Новый EP SVARTSTORM доступен для прослушивания

23 мар 2017 : 		 Новый альбом SVARTSTORM доступен для прослушивания

15 дек 2014 : 		 Новая песня SVARTSTORM

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Новый EP SVARTSTORM доступен для прослушивания


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Саратовская металл-группа SVARTSTORM в конце декабря прошлого года выпустила новый EP "Культ". Это первый релиз, записанный группой как дуэтом, после того как в начале прошлого года ее покинули гитарист и бас-гитарист.

В сентябре музыканты SVARTSTORM также почтили память покойной вокалистки THE CRANBERRIES Долорес О'Риордан, скончавшейся в январе 2018 г., и записали кавер-версии песни "Promises", вошедшую на EP в качестве бонус-трека. Партию вокала в песне исполнила Юлия Вишня из MY DESOLATE SEPTEMBER.




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