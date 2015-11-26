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Новый EP SVARTSTORM доступен для прослушивания





Саратовская металл-группа SVARTSTORM в конце декабря прошлого года выпустила новый EP "Культ". Это первый релиз, записанный группой как дуэтом, после того как в начале прошлого года ее покинули гитарист и бас-гитарист.



В сентябре музыканты SVARTSTORM также почтили память покойной вокалистки THE CRANBERRIES Долорес О'Риордан, скончавшейся в январе 2018 г., и записали кавер-версии песни "Promises", вошедшую на EP в качестве бонус-трека. Партию вокала в песне исполнила Юлия Вишня из MY DESOLATE SEPTEMBER.







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