Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео JINJER [26]
*Новый ЕР CATHARSIS доступен для прослушивания [10]
*Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания [5]
*Промо видео группы Хранитель Времени [4]
*Новый альбом группы ЭСЕНТА доступен для прослушивания [2]
[= ||| все новости группы



*D-Sense*



15 янв 2019 : 		 Новый ЕР D-SENSE доступен для прослушивания

21 фев 2017 : 		 Новый сингл D-SENSE

30 апр 2016 : 		 Новое видео D-SENSE

| - |
|||| сегодня

Новый ЕР D-SENSE доступен для прослушивания


*
zoom
*
* *
Группа D-SENSE опубликовала EP #SAVEMEHELLO.
Релиз может быть интересен всем любителям современной альтернативной музыки.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 76

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом