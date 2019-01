сегодня



Трек-лист и обложка второго альбома MANFREA





Московские экстрим-металлисты MANFREA опубликовали трек-лист и обложку своего второго альбома "NOIRE":



01. Prelude

02. La Déesse noire

03. Obsession (Gone With the Wind)

04. The Velvet

05. See You Next Time, xx

06. L'épouvante

07. Roses

08. Rituals





