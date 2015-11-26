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Новый сингл MANFREA


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"Rituals", новая песня MANFREA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в новую студийную работу коллектива, релиз которого намечен на этот год.




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