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*Strike*



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Новый альбом АЛЕКСЕЯ СТРАЙКА доступен для прослушивания


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Новый альбом группы STRIKE "Культ" доступен для прослушивания. Вокальные партии на пластинке исполнил Сергей Дербышов (известный по участию в группах ЭПОХА и ЛЕГЕНДА). Альбом знаменует творческий разворот в сторону европейского альтернативного звучания, преимущественно трёхминутных радиоформатных композиций и современных аранжировок. А оформление по цветовой гамме напоминает модный в последние годы тренд — ретровейв. CD-релиз вышел 26 февраля.




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