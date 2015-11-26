Концертное видео FEUERWIND

Фолк-метал группа Feuerwind (г. Москва) опубликовала новое live видео с выступления в Glastonberry pub в Москве. Представленный трек - авторская аранжировка финской народной песни Morsiamen itketys, исполненная на языке оригинала. Обработку звука сделал Вадим Прокофьев, известный как музыкант группы "Рарог", выступавший ранее в составе Feuerwind. В настоящий момент коллектив работает над записью полноформатного альбома, который будет состоять из песен на немецком языке.
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