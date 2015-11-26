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Вокалисты CATHARSIS, Артерия на новом альбоме MONOCAST





Группа MONOCAST постепенно представляет гостей, принявших участие в записи нового альбома "Элемент". Пока коллектив раскрыл имена двух вокалистов: Ивана Жерновкова из группы АРТЕРИЯ и SIBERIUS и Олега Жилякова из группы CATHARSIS







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