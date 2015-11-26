|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Вокалисты CATHARSIS, Артерия на новом альбоме MONOCAST
Группа MONOCAST постепенно представляет гостей, принявших участие в записи нового альбома "Элемент". Пока коллектив раскрыл имена двух вокалистов: Ивана Жерновкова из группы АРТЕРИЯ и SIBERIUS и Олега Жилякова из группы CATHARSIS |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).