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*Grace Disgraced*



17 июл 2020 : 		 Новый альбом GRACE DISGRACED

1 май 2014 : 		 Вышел новый альбом GRACE DISGRACED

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Новый альбом GRACE DISGRACED


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Московская дэт-метал-группа GRACE DISGRACED выпустила альбом "Immortech" на лейбле Metalism Records.

Immortech концептуальная работа – каждая песня повествует о проблемах взаимосвязей современного реального мира с виртуальным, а также о бессмертии правящей элиты. Музыканты группы осмеливаются называть альбом "своего рода метал-оперой в духе Queensrÿche или Dream Theater, но в стилистике современного техничного дэт-метала". Обложка авторства Алексея (Вируса) Самусенко, изначально нарисованная маслом на холсте, прекрасно передаёт антиутопическую и научно-фантастическую концепцию "Immortech". Богато оформленный буклет содержит 20 страниц.

В качестве басиста на альбоме дебютировал Metal Priest из техно-трэшевой группы BESTIAL INVASION.




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