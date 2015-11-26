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Новый альбом GRACE DISGRACED





Московская дэт-метал-группа GRACE DISGRACED выпустила альбом "Immortech" на лейбле Metalism Records.



Immortech концептуальная работа – каждая песня повествует о проблемах взаимосвязей современного реального мира с виртуальным, а также о бессмертии правящей элиты. Музыканты группы осмеливаются называть альбом "своего рода метал-оперой в духе Queensrÿche или Dream Theater, но в стилистике современного техничного дэт-метала". Обложка авторства Алексея (Вируса) Самусенко, изначально нарисованная маслом на холсте, прекрасно передаёт антиутопическую и научно-фантастическую концепцию "Immortech". Богато оформленный буклет содержит 20 страниц.



В качестве басиста на альбоме дебютировал Metal Priest из техно-трэшевой группы BESTIAL INVASION.







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